شكرا لقرائتكم خبر عن ماجستير عن «الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام» في «حقوق بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل المقدم أمير محمد رضا الكومي، ضابط مباحث بمديرية أمن القليوبية، الأحد، على الماجستير في الحقوق بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف عن رسالة بعنوان «الاستفادة من الأعضاء البشرية للمحكوم عليهم بالإعدام في ميزان الفقه الإسلامي» من كلية الحقوق بجامعة بنها.

وناقش الباحث كيفية الاستفادة من الأعضاء البشرية للمحكوم عليهم بالإعدام، من الناحية العلمية والدينية والقانونية وهي أول رسالة في مصر عن نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام.

Advertisements

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات منها أن «جسد الإنسان من الحقوق المشتركة بين الذات العليا والنفس البشرية، وهي التي تجمع بين حق الله وحق عباده، ولكن حق الله أرجح وأغلب من حق العباد وأن الإنسان له الحق في التصرف في جسده بما فيه الخير».

وأضافت الدراسة أن «مشروعية الاستفادة من الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك تأسيسا على ترجيح أدلة ما استدل به أصحاب الفريق المؤيد لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام من القرآن والسنة والفقه والمعقول والقياس، بالإضافة إلى الرد على أدلة المانعين».

تكونت لجنة المناقشة من الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها الأسبق، رئيسا ومناقشا، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق جامعة بنها مشرفا وعضوا، الدكتور عبدالمنعم أحمد سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية مشرفا وعضوا، المستشار إبراهيم محمد التمساحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضوا.