شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يستعرض إنجازاته في 19 عامًا: استخراج 90 ألف بطاقة وشهادة ميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرضت الدكتورة سليمة عبدالرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، على هامش احتفالية المرأة المصرية في 100 عام، ما قام به المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه بخدمات للمرأة في محافظة مطروح، خاصة في أقصى النجوع والقرى مع حل الكثير من المشكلات.

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وأوضحت أن المجلس استطاع منذ عام 2000 حتى عام 2019 استخراج 54 ألفا و206 بطاقات رقم قومي للسيدات، و12 ألفا و296 شهادة قيد ووثيقة زواج، و23 ألفا و592 شهادة ميلاد لسيدات وفتيات قرى ونجوع المحافظة.

وأوضحت الدكتورة سليمة أن المجلس القومي فرع مطروح يقوم بعمل حملات وندوات توعية ثقافية وصحية بالتعاون مع مديريات الشؤون الصحية والثقافة والتعليم والأوقاف والكنيسة بمطروح، مشيدة بدورهم بالتوعية وأهميتها في تعريف المرأة بحقوقها وواجباتها تجاه المجتمع.

كما طالبت الدكتورة سليمة من القيادات الشعبية، من عمد ومشايخ بمطروح ضرورة التكاتف لحل مشاكل المرأة في مطروح، وكذلك أهمية تفعيل المشاركة الفعالة للمرأة في الحياة السياسية مع دورها الوطنى المتميز والمشرف خلال المواقف الصعبة التي مر بها الوطن، والدعوة لمشاركتها الفعالة خلال الاستحقاقات السياسية القادمة حتى تستطيع تأكيد دورها والحفاظ على حقوقها.