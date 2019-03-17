شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الليونز» العالمي يصل مصر في زيارة 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى القاهرة الدكتور يونج يول شوا، الرئيس العالمي لأندية الليونز، الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام يلتقى خلالها قيادات المنطقة الليونزية برئاسة سلوى البوريني، حاكم المنطقة وعضوات مجلس إدارة المنطقة.

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كما يلتقى جميع رؤساء الأندية «الليونزية» في مصر ويزور يوم 18 مارس مستشفيات ومشاريع في القاهرة أقيمت بالجهود الذاتية أو تم التبرع لها بأجهزة، ويسافر «يونج» إلى الإسكندرية يوم 19 مارس ليزور مستشقى يعالج سرطان الأطفال ساهم فيه الأعضاء.

ويختتم الزيارة بعشاء شامل في أحد فنادق القاهرة يوم 20 مارس يلقي فيه كلمة عن التوجهات الجديدة في اللوينز لخدمة المجتمع والطبقات الفقيرة، ويعرض الخبرة الدولية في العمل التطوعى، ثم يسافر يوم 21 إلى بيروت لحضور مؤتمر للأندية هناك.

وقالت منى الصغير، المنسق الإعلامي للمنطقة، إن «هذه هي الزيارة الأولى لرئيس الليونز الحالي إلى مصر وهو من كوريا الجنوبية، وإن عدد النوادي يبلغ نحو 52 ناديًا أغلبها في القاهرة ويوجد 12 ناديًا بالإسكندرية وناد في كل من الفيوم وبنى سويف وسوهاج».