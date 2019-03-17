شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتعيين رئيس جديد لجامعة قناة السويس و3 عمداء كليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور طارق راشد رحمي محرم، رئيسًا لجامعة قناة السويس.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور شريف يوسف حلمي خاطر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور محمد على حسين أبوشوارب، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، والدكتور عصام الدين عبدالهادي عبداللطيف عبيد، عميدًا لكلية الزراعة بقنا جامعة جنوب الوادي.