شكرا لقرائتكم خبر عن صربيا تستعين بخبرات «الصوت والضوء» في موقع «مديانا» الأثري بمدينة «نيش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، إن صربيا قررت الاستعانة بخبرات الشركة في ضوء مبادرة عمرو الجويلى، سفير مصر لدى بلجراد، لدعوتها إلى تبادل الخبرات في المجال الثقافى والسياحى مع مدينة «نيش»، ثانى كبرى المدن بجنوب صربيا، وتنفيذ عرض للصوت والضوء بموقع «مديانا» الأثرى بخبرات مصرية.

وأضاف «سعد»، لـ«المصرى اليوم»: «تم عقد لقاء مع عمدة نيش، داكرو بولافيتش، حيث عُرض خلاله بحث التعاون الثقافى والسياحى، وطرح الخبرة المصرية في عروض المزارات السياحية ومجال عروض الصوت والضوء، التي تعود إلى أكثر من 50 عاماً، كنموذج يمكن تطبيقه في المزارات الرومانية التي يجرى ترميمها وتطويرها في صربيا وباقى دول البلقان».

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وذكر أن «مديانا» يُعد موقعاً أثرياً مهماً يعود إلى أواخر العصر الرومانى «عهد قسطنطين» ويقع في الضاحية الشرقية لمدينة «نيش»، ويتميز بالبناء الدقيق ذى الأعمدة الرخامية، كما يضم العديد من الآثار الرومانية، مثل «برج الماء، والكنيستين، والصومعة»، لافتاً إلى أن «مديانا» يحظى بالعدد الأكثر من القطع الأثرية، حيث تمت إضافته مؤخراً إلى قائمة المواقع الأثرية ذات الأهمية الكبيرة في الجمهورية الصربية.

وأشار «سعد» إلى أن شركة الصوت والضوء تقدم 5 عروض بأهم المزارات السياحية «الأهرامات، وأبوسمبل، وفيله، وإدفو، والكرنك»، حيث تم مؤخراً تنفيذ إدخال اللغة الصينية، بما يتيح تقديم الخدمة لعدد أكبر من الزائرين والاستفادة من التنوع اللغوى والتواصل الثقافى جنباً إلى جنب مع تطبيق أساسيات الجوانب الاقتصادية، بما يحقق تطبيق العروض الثقافية بشكل قابل للاستدامة، بناءً على الموارد الذاتية.

وأوضح «الجويلى» أن لقاء وفد «الصوت والضوء» بعمدة «نيش» كان فرصة لتناول مجمل مشروعات التعاون مع ثانية كبرى المدن بصربيا، خاصة الطلبات التي تقدمت بها شركات طيران مصرية لاستخدام مطار «نيش»، منخفض التكلفة، والقريب من 3 مدن بلقانية أخرى، هي «صوفيا، وسكوبيا، وبريشتينا»، بما يسهل من السفر منها إلى مصر، كما تناول المشروعات الثقافية الجارية، ومنها مشاركة فرقة رضا الفلكلورية وأوركسترا النور والأمل وأسابيع الأفلام الروائية، تمهيداً لمشاركة مصر كضيف شرف في معرضى الكتاب والسياحة المقبلين في صربيا.

وأكد أن السفارة نظّمت أيضاً لقاءات مع الشركات الصربية المتخصصة في مجال التكنولوجيا، خاصة تطبيقات «الواقع الافتراضى، والواقع المعظم، والواقع المجسم»، لتطوير رقمنة التراث الثقافى، وهو التعاون الذي بدأت تلك الشركات في تطويره مع بيوت خبرة متميزة، منها كلية الهندسة بجامعة القاهرة.