شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعلن إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن امتنانه بشباب مصر الذين أتاحوا منصة ملتقى الشباب العربي الأفريقي، معلنًا عن إنشاء آلية عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، مساء الأحد: «لقد صنع شبابنا العربي والأفريقي نموذجًا يُحتذى به».

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وذكر أن الشباب العربي والأفريقي أكد أن تكاملنا العربي والأفريقي هدف قابل للتحقيق، وأن اختلافاتنا قيمة مضافة تعزز التكامل.

وأضاف «السيسي»: «سعادتي بالغة بالنماذج الشابة الواعدة الملهمة والساعية لصناعة الغد والمستقبل المفعم بالسلام.. انحيازي لشباب مصر وأحلامهم كان انحيازًا في محله ورهانًا صائبًا».

وأكد الرئيس ضرورة الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات العربية الأفريقية.