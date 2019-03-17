شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للسعادة على موجات «صوت العرب» 20 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة صوت العرب باليوم العالمي للسعادة الذي يوافق الأربعاء 20 مارس، من خلال خطة برامجية وغنائية موزعه على مدار اليوم.

وتقول لمياء محمود، رئيس شبكة صوت العرب، في بيان، الأحد، إن الخريطة الغنائية للشبكة صوت العرب تم تغييرها بأغنيات تحمل معنى السعادة لمجموعة كبيرة من المطربين والمطربات.

أما الخريطة البرامجية فتشمل برامج منها «أنا في انتظارك، وكيف تجعل من السعادة عادة، وكارتون بالراديو، وحلقة خاصة عن السعادة، وأغاني وعجباني وأغنيات عن السعادة من اختيار أحد الضيوف، وكلام في الفن حول مفاهيم السعادة في الأعمال الفنية، وأسرتي حول المرأة وكيفية صناعتها للسعادة داخل أسرتها ومحيطها، ويا سادة يا كرام حول السعادة في الأدب شعراً ورواية، بالإضافة إلى حلقة من الصحبجية حول أغنيات السعادة».