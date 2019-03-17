شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أستراليا يشارك في قداس «شهداء نيوزيلندا» بسيدني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الأنبا دانييل، أسقف سيدني، مساء الأحد، صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء للكاثوليك بسيدني على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع، الجمعة، في نيوزلندا على يد متطرف أسترالي وراح ضحيته 50 شهيدًا.
حضر الصلاة ممثلو جميع الطوائف المسيحية والإسلامية واليهودية في سيدني، وشارك في القداس رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، وجلاديس بريجيكيان، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، وعدد من المسؤولين بالحكومة الأسترالية وأعضاء السلك الدبلوماسي بسيدني.
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