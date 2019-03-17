شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي للشباب العربي والأفريقي: تمسكوا بأحلامكم واجعلوا الإنسانية دستوركم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن إعادة تجديد الخطاب الإنساني في العالم ضرورة ملحة، حتى نتخطى الصعاب التي تحيط بعالمنا، مشيرا إلى أن «علينا أن ننحاز للشباب، ونوظف طاقاتهم في مشروعات من أجل المستقبل».

ووجه «السيسي»، خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الشباب «العربي الأفريقي» بأسوان، مساء الأحد، رسالة إلى الشباب العربي والأفريقي، قائلا: «أوصيكم بالتمسك بأحلامكم، والعمل على تحقيقها، اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبل بلادكم، واجعلوا الإنسانية دستوركم».

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ووجه السيسي التهنئة والشكر لحضور ملتقى الشباب العربي الأفريقي، على نجاح فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وقال «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، إن الأجواء مفعمة بالأمل، وإن مشاعر الفخر والاعتزاز امتزجت بالسعادة، أثناء متابعته لهذه النخبة المتميزة من الشباب العربي والأفريقي.

وأردف: «أقول لكل الشباب حافظوا على بلادكم.. تحيا مصر.. وتحيا أمتنا العربية.. وتحيا قارتنا الأفريقية».