شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرّم ضابطة إماراتية شاركت في الحرب على داعش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من الشباب والفتيات المتميزين الذين شاركوا في منتدى الشباب العربي والأفريقي بمدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي».

وكرم السيسى عددًا من الشباب الرائدين في بلدانهم، ومن تركوا أثرًا في الحياة الإنسانية، ومنهم السيدة مريم المنصور، من دولة الإمارات، وهي أول إماراتية تشارك في جيش بلدها، وحصلت على جائرة الشيخ محمد بن راشد، كما شاركت في مواجهة إرهاب تنظيم داعش.

Advertisements

كما شهد الرئيس السيسي، فيلما تسجيليا عن إنجازات الشباب بمحافظة أسوان، بصوت الفنان محمد منير.

وخلال الفيلم تحدث مجموعة من الشباب عن إنجازاتهم بمحافظة أسوان، موضحين دور الدولة في خدمة مشاريعهم الخاصة.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على حضور الملتقى من مدينة أسوان «عاصمة الشباب الأفريقي»، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من «16-18 مارس 2019».