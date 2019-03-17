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السيسي يقرر إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشباب أثبت أن التكامل العربي والأفريقي هدف قابل للتحقيق.

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وأضاف «السيسي»، في كلمته بختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان، قائلًا: «أيها الشباب أثمّن جهودكم الحقيقية في هذا الملتقى».

وتابع: «الوقائع التي نواجهها اليوم تحتم علينا أن نكثف مساعينا لتجديد الخطاب الإنساني».

كما قرر السيسي إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وقرر تكليف إدارة المنتدى بإعداد منتدى مصر والسودان.

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