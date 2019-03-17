شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشباب أثبت أن التكامل العربي والأفريقي هدف قابل للتحقيق.
وأضاف «السيسي»، في كلمته بختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان، قائلًا: «أيها الشباب أثمّن جهودكم الحقيقية في هذا الملتقى».
وتابع: «الوقائع التي نواجهها اليوم تحتم علينا أن نكثف مساعينا لتجديد الخطاب الإنساني».
كما قرر السيسي إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي، وقرر تكليف إدارة المنتدى بإعداد منتدى مصر والسودان.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يقرر إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.