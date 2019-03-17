شكرا لقرائتكم خبر عن فحص مليون و260 ألف مواطن ضمن مبادرة «100 مليون صحة» في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن المحاسب حامد هليلة، سكرتير عام محافظة الغربية، فحص مليون و260 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، وذلك طبقاً للإحصاءات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 157% من المستهدف اليومى البالغ نحو 55.356 ألف مواطن. وأوضح «هليلة» أن المستهدف الكلى يتعدى 3.3 مليون مواطن بمحافظة الغربية.

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