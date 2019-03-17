شكرا لقرائتكم خبر عن بسام راضى: الشباب على رأس أجندة الرئيس وأفريقيا تتطلع للتجربة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ملتقيات الشباب التى عقدت بمصر خلال السنوات الماضية حظيت بتفاعل ومشاركة قوية من قبل الشباب من مختلف بلدان العالم، لافتا إلى أن ملتقى اليوم هو النسخة الثالثة من مؤتمرات الشباب، متابعا: "الشباب على رأس أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مشدداً على أن هناك آمالا كبيرة معلقة على نقل تجربة مصر مع الشباب وملف التنمية ومحاربة الإرهاب للقارة الأفريقية.

وأضاف "راضى"، خلال لقاء له عبر القناة الأولى المصرية، أن الشباب هم الكتلة الحرجة فى أى دولة تريد العمل وبناء مستقبل واعد، لافتا إلى أن ملتقى الشباب العربى والأفريقى شهد نماذج مشرقة وبراقة شاهدها الجميع فى ختام الملتقى، وتابع: "البعد الجديد الذى تم فى أسوان يأتى مواكبة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وتحقيق الآمال الكثيرة المعلقة على شخص الرئيس عبد الفتاح السيسى ومصر فى نقل التجربة المصرية فى التنمية، إلى جانب القصص الناجحة التى تمت على أرض مصر خلال السنوات الخمس الماضية".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استعادة السلم والأمن محور أساسى لتحقيق التنمية بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى أنه من أهم دعوات الملتقى الذى عقد بأسوان على مدى يومين هو إنشاء صناديق مشتركة لتمويل مشاريع محددة فى أفريقيا، مؤكدا: "تحقيق الترابط بين أقاليم أفريقيا الخمسة من أهم المحاور التى تمت مناقشتها خلال ملتقى أسوان".