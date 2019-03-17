شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى للشاب العربى والإفريقى: هنفتقدكم ولكن سنلتقى كثيراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر للشباب المشارك فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، فى أسوان ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتقدم، قائلا :"الحقيقة أننا هنفتقد الشباب العربى والافريقى ..اللى اسعدنا بوجوده والحوار والنقاش معه". وأضاف الرئيس السيسى، فى كلمته بختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى،:"سعدنا بكم وشرفتونا واكرمتونا..اتعلمنا منكم كتير الحقيقة ..وأن شاء الله نتلقى مرة وأخرى خلال الأعوام المقبلة" ، مضيفا أن ملتقى الشباب العربى والافريقى، شهد فعاليات ايجابية باعثة على الأمل ومشاعر الفخر والاعتزاز .

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