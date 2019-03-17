شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التوصيات الكاملة لملتقى الشباب العربى والإفريقى التى تلاها الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الأفريقى المنعقد فى أسوان، مجموعة من توصيات جاءت على النحو التالى .

أولا: قام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك.

ثانيا: قيام وزارة التعليم العالى وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا.

ثالثا: قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلى، إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.

رابعا : قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.

خامسا: قيام إدارة منتدى شباب العالم لتشكيل فريق عمل العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

سادساً: بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والإفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

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سابعاً:أوصى إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل.

ثامناً:إنه إنطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، فأن مصر تعد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقى وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية القادمة تتضمن مقترحات محددة وعملية فى المجالات الثلاثة أولها:انشاء سوق عربية إفريقية مشتركة ثانياً وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقى الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القارى ،ثالثاً إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار .

تاسعاً:فى إطار توصيات الملتقى، إلى الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعى لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية.

عاشراً: العمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسة إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق التعليم والتدريب.