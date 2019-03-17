شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يوصى بوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والإفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

كما أوصى الرئيس السيسى، خلال كلمته بختام ملتقى الشباب العربى والإفريقى،إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل.

وأكد الرئيس ،إنه إنطلاقاً من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، فأن مصر تعد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الافريقى وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية القادمة تتضمن مقترحات محددة وعملية فى المجالات الثلاثة أولها:انشاء سوق عربية إفريقية مشتركة ثانياً وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقى الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القارى ،ثالثاً إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار .

ووجه الرئيس السيسى ،فى إطار توصيات الملتقى، إلى الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعى لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية، إلى جانب العمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسة إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق التعليم والتدريب.

Advertisements