مصر | اللواء محمد منصور.. العقل المدبر لأمن العاصمة

كان له باع في رسم الخطط الأمنية بالعاصمة في الفترة الأخيرة، إضافة للدور الذي لعبه في كشف العديد من الجرائم الكبرى بالعاصمة، ومنها القبض على باقي المتهمين بخطف طفل الشروق، وكشف غموض واقعة تفجير مكتب تأمينات بالزيتون، والتعامل مع قضية قتيل كافيه بمصر الجديدة، والتي أعقبها حملات ضخمة بالعاصمة لمواجهة مافيا أصحاب الكافيتريات، بالإضافة لكشف غموض عمليات السطو التي تمت على عدد كبير من سيارات نقل الأموال، وغيرها من جرائم القتل التي هزت العاصمة، والقبض على العديد من العصابات الدولية التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين، إنه اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

عمل بمديرية أمن القاهرة ملتحقا بها بعد انتقاله من الأمن المركزي، ونظر للكفاءة المبكرة التحق بالبحث الجنائي منذ 1985، وشغل منصب رئيس مباحث الجمالية، ثم رئيس مباحث الساحل، ثم رئيسا لمباحث السيدة زينب، وتدرج في العديد من المناصب المهمة إلى أن وصل إلى مدير مباحث العاصمة، وكأي ضابط بحث يتم ترقيته نظرا لمجهوده المعلوماتي فقد انتقل "منصور" للأمن العام من 2000 وحتى 2016، ثم تم تعيينه في أكتوبر 2016 كمدير للإدارة العامة لمباحث القاهرة، وحصل على رتبة مساعد وزير الداخلية، وحصل على نوط الامتياز من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي إطار سعيه لتحسين الأداء الشرطي فقد تابع اللواء محمد منصور منذ توليه مديرا لمباحث العاصمة، نشاط الضباط في مختلف أقسام القاهرة وتقدم بحركة اعتمدها اللواء خالد عبد العال، منذ توليه مساعدا لوزير الداخلية مدير أمن القاهرة، في فبراير الماضي استهدفت تلك الحركة رؤساء المباحث ومعاوني أول المباحث، وذلك عن معلوماته الشخصية بمجهودات جميع رؤساء المباحث بقطاعات القاهرة المختلفة.

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عرف عن اللواء محمد منصور عدم سعيه للظهور الإعلامي إلا في حالة الضرورة رغم أنه العقل المدبر للخطط الأمنية بالعاصمة، ولعب أدوار غاية في الأهمية في كشف العديد من الجرائم الكبرى بالعاصمة، وفي شهور قليلة ضبطت مباحث القاهرة تحت لوائه أكبر قضيتي سرقة مساكن منها إسقاط عصابة الـ100مليون جنيه في مدينة نصر.

ويتميز اللواء محمد منصور بصرامته الشديدة وقوته وجديته في التعامل مع القضايا الكبرى، وبخاصة الجنائية منها نظرا لخبرته الطويلة في عالم البحث الجنائي وتأكيداته المستمرة لضباط المباحث أو خلال إشرافه على فرق البحث المختلفة بالعاصمة بضرورة محاصرة الجريمة والبؤر الإجرامية وخفض معدلات بالإضافة لتأكيداته المستمرة بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في ملاحقة المجرمين والتشكيلات العصابية المختلفة.

والجدير بالذكر أنه منذ أن اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018، ووضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية وروعي فيها الظروف الاجتماعية والبعد الإنساني بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للضباط وكان من أبرزها ترقية اللواء محمد منصور لمنصب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.