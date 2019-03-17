أخبار مصر | وكيل صحة البرلمان: تطالب بإطلاق برنامج لتطوير التعليم في أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل صحة البرلمان: تطالب بإطلاق برنامج لتطوير التعليم في أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتنظيم الجيد لمتلقى الشباب العربي الأفريقي في مدينة أسوان، مؤكدة دور الملتقى في دعم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث إنه يعكس حجم الدعم الذي توليه القيادة السياسية للشباب في دول القارة.

وثمنت "عبدالحليم" تأكيد الرئيس السيسي أن العقول البشرية المتميزة هي الثروة الحقيقية لدعم البحث العلمي بالقارة الأفريقية، وذلك أولى أسباب التطور وتوفير حياة كريمة لمواطنين القارة.

وأكدت وكيل لجنة الصحة على أهمية دعم التعليم في دول القارة لتأهيل الأجيال القادمة على تحديات العصر، وتمكينهم من التطوير وإقرار التنمية المستدامة، مطالبة بضرورة إطلاق برنامج قاري لدعم التعليم في دول أفريقيا بمساعدة دول العالم المتقدمة في هذا المجال، وتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتنفيذه.

وانطلقت فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، السبت، والتي تمتد على مدار 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي، بالإضافة إلى كما ضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.