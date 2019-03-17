أخبار مصر | جولة ترفيهية للأئمة المشاركين بمعسكر أبو بكر الصديق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة ترفيهية للأئمة المشاركين بمعسكر أبو بكر الصديق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت إدارة معسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية اليوم الأحد، جولة ترفيهية للأئمة المشاركين بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية من أنحاء الجمهورية، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحضور الدكتور خالد السيد غانم مدير إدارة الإعلام بوزارة الأوقاف والمشرف على المعسكر.

وتضمن البرنامج الترفيهي زيارة المعالم الأثرية والثقافية ومن بينها مسجد المرسي أبو العباس، ومسجد الإمام البوصيري، ومكتبة الإسكندرية.

Advertisements

وأبدى جميع المشاركين خلال الجولة انبهارهم الشديد بعظمة وروعة التراث المصري والإسلامي التي أبهرت العالم أجمع، مشيدين بفن العمارة الإسلامية، مؤكدين أن مصر ستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة في البناء والتشييد ورائدة في كنوز المعرفة والتراث الحضاري ومآذنها حاضنة لأسماء الأولياء والصالحين.

وأعرب الأئمة عن سعادتهم بالمشاركة في الفعاليات الثقافية والترفيهية التي تقيمها الوزارة، مؤكدين اهتمام الأوقاف بأبنائها سواء على المستوى الدعوي والإداري، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء وتعظيم قيم الانتماء والتفاني في إنجاز العمل الوظيفي والتحفيز على ذلك بالدورات التثقيفية، والجولات الترفيهية وزيارة المعالم الأثرية والطبيعة التي تتميز بها مصرنا الحبيبة .

وقدم الأئمة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي لا يألو جهدًا في خدمة العاملين بالوزارة على جهوده المبذولة للارتقاء بالمستوى الثقافي للأئمة ورؤيته المستنيرة في الخطاب الديني، ولما لمسوه من اهتمام بالغ في الارتقاء بالأئمة والعمل الجاد على تلبية حاجاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية، مثمنين دوره لرعايته لهم وما يقوم به من جهد في خدمة الدعوة.