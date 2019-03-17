أخبار مصر | انطلاق البرنامج التأهيلي السابع لتدريب الأئمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق البرنامج التأهيلي السابع لتدريب الأئمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت اليوم فعاليات ومحاضرات البرنامج التأهيلي السابع لتدريب الأئمة، ويضم هذا البرنامج 200 إمام من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور الريادي لوزارة الأوقاف في تطوير الأداء الدعوي والعلمي والمهني والمهاري للأئمة ومنهجها في تجديد الخطاب الديني، ونشر صحيح الإسلام بفكر دعوي وسطي مستنير يحترم الأديان، ويرعى حرمة الإنسان، ويحافظ على حقوق الأوطان.

وأضاف: أنه يقوم بتدريب الأئمة وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين في جميع فنون العلم والمعرفة، وذلك بمقر الإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية.

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تنظم وزارة الأوقاف دورة علمية مكثفة للأئمة بمحافظة الوادي الجديد، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، للتوعية بخطورة تعاطي وإدمان المخدرات وطرق مواجهتها بأساليب علمية عصرية.

يأتي ذلك في إطار مبادرة «وطن بلا إدمان» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

يحاضر في الدورة أساتذة متخصصون في علم الاجتماع، والطب النفسي، والطب الشرعي، لبيان خطورة تعاطي المواد المخدرة وطرق معالجة قضايـا الإدمان، ويشارك فيها 100 إمام.