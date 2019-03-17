أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم 5 ندوات تثقيفية لأهمية المشاركة بالتعديلات الدستورية بكفرالشيخ (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم 5 ندوات تثقيفية لأهمية المشاركة بالتعديلات الدستورية بكفرالشيخ (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة كفر الشيخ 5 ندوات للحث على المشاركة السياسية والتعريف بالتعديلات الدستورية، تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة، وبحضور ومشاركة الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد والمحاسب أحمد جعفر الأمين المساعد والدكتور الغمرى الشوادفى أمين التنظيم بالمحافظة، وذلك فى إطار الندوات التى ينظمها الحزب فى جميع المحافظات لشرح التعديلات الدستورية وأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات، ففى مركز دسوق أقيمت ندوة كبيرة بحضور مئات المواطنين.

وقال المهندس عادل النجار امين الحزب بمركز دسوق، أن الندوة أقيمت تحت عنوان "انزل وشارك"، لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات مع شرح واف لكل تعديل على حدة وحظيت الندوة بترحيب شديد من المواطنين.

كما قامت أمانة مركز كفرالشيخ بتنظيم ندوة بالتنسيق مع أمانات التنظيم والعمل الجماهيرى والشباب بمركز الدراسات الوطنية بكفرالشيخ وأكد مجدى النجار المحامى امين الحزب بالمركز، ان الندوة كانت للتعريف بالتعديلات الدستورية وأهميتها لتحقيق الاستقرار وللحفاظ على الانجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإضافة إلى كيفية حث المواطنين على المشاركة الفعالة وليس مجرد التاييد وفى مركز الحامول نظمت أمانة مركز الحامول تحت إشراف اللواء حسام سعدة امين الحزب بالمركز ندوة بقرية غرب تيرة بحضور احمدجبارة نائب رئيس مدينة الحامول وعدد من أبناء القرية.

Advertisements

وقال عصام وهبة امين اعلام مركز الحامول، انه تم شرح التعديلات الدستورية للمواطنين واهميتها خلال المرحلة الحالية لتأكيد الاستقرار واستكمال المشروعات العملاقة التى تم انجاز الآلاف منها خلال خمس سنوات فقط وفى أمانة الرياض.

وقال كرم شعبان الشامى امين الحزب بمركز الرياض، انه تم تنظيم ندوتين الأولى بقرية 55 المجد بحضور عدد من اهالى القرية والثانية بيورصة الأسماك بحضور التجار والمترددين على البورصة تم فيها التأكيد على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف الجميع وإثبات ان التعديلات الدستورية هدفها الأول هو مصلحة المواطنين ودعم الاستقرار.

شارك فى حضور الندوات الدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيرى ومايسة عبدالجواد أمينة الفلاحين والدكتور وائل سرحان امين الشباب والدكتور هشام كامل الأمين المساعد لامانة التنظيم وياسين متولى المحامى الأمين المساعد للعمل الجماهيرى بالمحافظة.