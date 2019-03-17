أخبار مصر | كامل الوزير:"اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها".. والعسكريين لا يعرفون غير حب الوطن (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كامل الوزير:"اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها".. والعسكريين لا يعرفون غير حب الوطن (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، لقاء مع المهندس كامل الوزير وزير النقل وذلك أثناء الجولة التفقدية للوزير ونواب اللجنة بميناء الإسكندرية اليوم الأحد، بمشاركة النواب "رزق راغب ضيف الله، ومحمد عبد الله زين الدين، وكيلي اللجنة، والأعضاء عبد الهادي بعجر، وجمال آدم، وسامح السايح، وعلي عساسة، وعماد محروس، ومحمد الكوراني، وحسين خاطر"، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل، وكذلك اللواء أيمن صالح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، واللواء طارق شاهين، رئيس ميناء دمياط، واللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.

وعقب المهندس كامل الوزير، على قراره بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد قائلا:"اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها"، وتابع: "اصبروا علينا شهرين علشان نعرف كل المشكلات، وسنبدأ العمل وفقا على تشخيص صحيح من خلال تعظيم الإمكانيات المتاحة للوزارة، ولن نستسلم لضعف الموارد والإمكانيات المالية"، مُشيرًا إلى أن العسكريين لا يعرفون غير حب الوطن والتفاني في خدمته ونحن كجنود في وزارة النقل لسنا أقل من الشهداء في سيناء.

من جانبه، قال هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إننا نهنئ الشعب المصري كله بتولي الفريق كامل الوزير، مسئولية حقيبة النقل في الحكومة، مُشيرًا إلى أن اللجنة على استعداد تام لاستكمال التنسيق مع الوزارة من أجل الصالح العام، مؤكدا أن اللجنة لديها رؤية في قطاع النقل، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.