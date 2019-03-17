أخبار مصر | الريدي: تركيا كانت تتعامل مع مصر على أنها ولاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الريدي: تركيا كانت تتعامل مع مصر على أنها ولاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق بواشنطن، أن كتاب "كنت سفيرا لدى السلطان"، يشهد ميلاد روائي جديد على الساحة المصرية، ويعتبر جائز للسفير عبدالرحمن صلاح.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع كتاب "كنت سفيرًا لدي مصر" للسفير عبد الرحمن صلاح، اخر سفراء مصر لدى تركيا، والذي تنظمه دار نهضة مصر للنشر والتوزيع، بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عبد الرؤوف الريدي، سفير مصر لدي الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، وعدد من الشخصيات السياسية والكتاب والصحفيين وعلي رأسهم عبد اللطيف المناوي، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والكاتب الصحفى حافظ الميرازي.

واضاف "الريدي"، أن الكتاب كشف عن احلام أردوغان وأحلام الإخوان، وهوو مليء بالاحداث التي دللت على ذلك، متابعا:" واستوقفني جزئية في الكتاب تحدثت عن واقعة، عند حضور أردوغان إلى مصر منعت الحراسة الشخصية أي شخص التواجد بالمكان الذي يتواجد به اردوغان، مما يؤكد أنهم ينظرون إلى مصر وكأنها ولاية تابعة لهم.

وأوضح الريدي، أن مصر كانت دائما في خاطرة وذهن صاحب الكتاب وتحدث عن النموذج التركي في حل مشكلة العشوائيات.