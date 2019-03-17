أخبار مصر | انطلاق حفل توقيع "كنت سفيرًا لدى السلطان" بحضور أبو الغيط وعمرو موسى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق حفل توقيع "كنت سفيرًا لدى السلطان" بحضور أبو الغيط وعمرو موسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ قليل حفل توقيع ومناقشة كتاب "كنت سفيرًا لدي السلطان" للسفير المصري عبد الرحمن صلاح، والذي تنظمه دار نهضة مصر للنشر والتوزيع.

وحضر الحفل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسي عبد الرؤوف الريدي سفير مصر لدي الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم عبد اللطيف المناوي، وعدد من الشخصيات السياسية والكتاب والسفراء والصحفيين وعلي رأسهم الكاتب الصحفى حافظ الميرازي.

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ويحكي الكتاب تفاصيل عديدة عن الفترة التى عمل عبد الرحمن صلاح فيها فى تركيا، ليكون كتابه شاهدا على أحداث تلك الحقبة المهمة فى تاريخ البلدين، وذلك من خلال سرد مواقف شارك فيها، أو زيارات متبادلة، أو أحداث خفية كان شاهدا عليها من خلال 14 فصلا ملحق بهم 6 ملاحق عن حوارات صحفية متنوعة للكاتب فى تركيا ومصر.

وأعرب السفير عن حرصه على إلقاء الضوء على مجريات الأحداث فى مصر وتركيا خلال السنوات الثلاث من 2010 إلى 2013، وشرح أسباب وملابسات العديد من قرارات وسياسات البلدين، وزيارات كبار المسئولين بين القاهرة وأنقرة، والتى شارك فيها بنفسه.

وقال صلاح، إن كتابه "كنت سفيرا لدى السلطان" يعالج الأحداث ويحلل سياسات البلدين مصر وتركيا، بلغة سهلة للقارئ غير المتخصص، كما يجد الدبلوماسيون والباحثون فى الكتاب التفاصيل والوثائق التى تعينهم على فهم وتحليل المجتمعين السياسيين فى مصر وتركيا والعلاقات المصرية التركية فى تلك الفترة.