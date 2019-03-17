أخبار مصر | بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

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بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

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بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

تترقب جماهير كرة القدم السعودية مشاهدة كلاسيكو الهلال والأهلي وهذه المرة لن تكون في مسابقة الدوري المحلي بل سيتنافسان في دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

يحل نادي أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الهلال اليوم الأحد 17 مارس 2019 وذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في كلاسيكو سعودي قوي.

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بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

تنطلق ضربة بداية مباراة أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأخير "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي في نصف نهائي كاس زايد kora online tv

بينما لم يجد نادي الهلال أي صعوبة في الفوز على الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.

وستكون مباراة الإياب بين الأهلي والهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة وذلك يوم 15 أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الطرفين والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني.