أخبار مصر | مستقبل وطن يعقد ندوة لتأييد التعديلات الدستورية بقنا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يعقد ندوة لتأييد التعديلات الدستورية بقنا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت أمانة العمال بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، اليوم الأحد ندوة برئاسة سيد حامد أمين العمال بالمحافظة وبحضور أعضاء هيئة مكتب الأمانة وأمناء العمال علي مستوي مراكز المحافظة لمناقشة خطة عمل الأمانة واستكمال التحرك الحزبي في مواقع العمل بالمصانع والشركات والمصالح الحكومية لحث عمال قنا علي ضرورة المشاركة بايجابية والخروج بكثافة لصناديق الاقتراع من أجل مزيدا من استقرار الوطن وذلك ضمن فعاليات الحملة التي أطلقها الحزب علي مستوي الجمهورية تحت شعار "إنزل... شارك... قول رأيك".

وقال سيد حامد أمين العمال بحزب مستقبل وطن بقنا، إنه تم خلال الندوة مناقشة عدد من المحاور الهامة من أهمها شرح مفصل للتعديلات الدستورية المقترحة والمواد المستحدثة وثاني تلك المحاور هو ضرورة المشاركة بايجابية والخروج لصناديق الاقتراع من أجل دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولي مقاليد الحكم أولي قطاع الصناعة والعامل المصري اهتمام كبيرا ومنها عمليات تطوير مصانع الغزل والنسيج وتحسين مستوي معيشة عمال مصر والتعديلات الدستورية تحقق مزيدا من الاستقرار.