أخبار مصر | مستقبل وطن ينظم المؤتمر الأول للحزب عن التعديلات الدستورية بالمنوفية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن ينظم المؤتمر الأول للحزب عن التعديلات الدستورية بالمنوفية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنوفية، المؤتمر الأول للحزب عن التعديلات الدستورية، وذلك باستاد الباجور الرياضى، بحضور عددًا من أمناء وأعضاء حزب مستقبل وطن بالباجور.

وبدأت فعاليات المؤتمر بكلمة لأمينة المرأة بالباجور والتى رحبت بالحاضرين، وأشارت إلي دور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية ودورها البارز في الاسحقاقات الانتخابية بمصر.

من جانبه، تحدث دكتور محمود البرعى أمين الحزب بمركز الباجور، عن الدور الفعال الذي تلعبه المرأة ومشاركتها الكبيرة فى تعديل الدستور، مؤكدا على دور الحزب وقدرته على حشد المواطنين للخروج إلى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وفى الوقت نفسه، أكد رئيس مركز ومدينه الباجور عن أهمية دور المرأة وخروجها فى ثوره 30 يونيو وذلك عند شعورها بالخطر وانها بحسها الوطنى المخلص تحركت للحفاظ على الوطن ومقدراته.