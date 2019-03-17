انت الان تتابع زايد: ننتج 3 أطنان أدوية يوميا..وندرس مساعدة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
هالة زايد وزيرة الصحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خلال جلسة مستقبل البحث العلمي بملتقى الشباب العربي الإفريقي، والمنعقد في أسوان، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة نجحت في تحفيض علاج مرضى «فيرس سي» من 50 ألف دولار لـ50 دولارًا فقط، مشيرة إلى أن تخفيض المبلغ يرجع إلى ما توصلت إليه الوزارة من براءات اختراع، قائلة: «إنه تم البدء في صناعة أدوية الأورام، والوزارة تعمل مع كافة الدول الإفريقية بهدف توحيد تبادل الأدوية التي يتم تصنيعها بثمن قليل جدًا».
وأكدت زايد، أن الوزارة سجلت براءة اختراع لعلاج مرض الملاريا، لافته إلى أن هناك مصانع تنتج 3 أطنان أدوية يوميًا، مشيرة إلى الفترة المقلبة تشهد دراسة لمساعدة كل الدول الإفريقية للتخلص من مرض الملاريا ومقاومة البعوض. وقالت وزيرة الصحة والسكان، اليوم،: «إن الوزارة تمكنت من فحص 42 مليون مواطن ضمن مبادرة
وأكدت زايد، أن الوزارة سجلت براءة اختراع لعلاج مرض الملاريا، لافته إلى أن هناك مصانع تنتج 3 أطنان أدوية يوميًا، مشيرة إلى الفترة المقلبة تشهد دراسة لمساعدة كل الدول الإفريقية للتخلص من مرض الملاريا ومقاومة البعوض.
وقالت وزيرة الصحة والسكان، اليوم،: «إن الوزارة تمكنت من فحص 42 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأضافت الوزيرة: «هناك علاقة قوية بين البحث العلمي والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، عن طريق تحليل البيانات والمعلومات، وتم إنشاء أول وحدة للتحول الرقمي في وزارة الصحة عام 2017، ويعمل بها خريجي البرنامج الرئاسي من وزارة الصحة، وأحد شباب الوزارة نجح في ميكنة 14 محافظة ضمن منظومة صرف الألبان للأطفال».(التفاصيل)
اقرأ أيضًا: السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)
كانت هذه تفاصيل خبر زايد: ننتج 3 أطنان أدوية يوميا..وندرس مساعدة إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.