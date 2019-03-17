انت الان تتابع زايد: ننتج 3 أطنان أدوية يوميا..وندرس مساعدة إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خلال جلسة مستقبل البحث العلمي بملتقى الشباب العربي الإفريقي، والمنعقد في أسوان، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة نجحت في تحفيض علاج مرضى «فيرس سي» من 50 ألف دولار لـ50 دولارًا فقط، مشيرة إلى أن تخفيض المبلغ يرجع إلى ما توصلت إليه الوزارة من براءات اختراع، قائلة: «إنه تم البدء في صناعة أدوية الأورام، والوزارة تعمل مع كافة الدول الإفريقية بهدف توحيد تبادل الأدوية التي يتم تصنيعها بثمن قليل جدًا».

وأكدت زايد، أن الوزارة سجلت براءة اختراع لعلاج مرض الملاريا، لافته إلى أن هناك مصانع تنتج 3 أطنان أدوية يوميًا، مشيرة إلى الفترة المقلبة تشهد دراسة لمساعدة كل الدول الإفريقية للتخلص من مرض الملاريا ومقاومة البعوض. وقالت وزيرة الصحة والسكان، اليوم،: «إن الوزارة تمكنت من فحص 42 مليون مواطن ضمن مبادرة

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