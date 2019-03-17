انت الان تتابع مدبولي والعناني والمشاط يتناولون «عصير قصب» في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عَقِب احتفالية "تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي"، التي أقيمت مساء أمس السبت، على هامش ملتقى الشباب العربي الإفريقي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية في المدينة. كما تناول رئيسُ الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة "عصير قصب" في أثناء جولتهم معًا بالمدينة.

وحضر الرئيس السيسي مساء أمس، احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. وقالت المستشار القانونية للاتحاد الإفريقي السفيرة نميرة نجم، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي مهم للغاية للتقريب بين شباب القارة