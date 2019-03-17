مدبولي والعناني والمشاط يتناولون «عصير قصب» في أسوان

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عَقِب احتفالية "تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي"، التي أقيمت مساء أمس السبت، على هامش ملتقى الشباب العربي الإفريقي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بجولة تفقدية لعدد من المناطق الأثرية في المدينة. كما تناول رئيسُ الوزراء ووزيرا الآثار والسياحة "عصير قصب" في أثناء جولتهم معًا بالمدينة.
وحضر الرئيس السيسي مساء أمس، احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري. وقالت المستشار القانونية للاتحاد الإفريقي السفيرة نميرة نجم، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي مهم للغاية للتقريب بين شباب القارة
وحضر الرئيس السيسي مساء أمس، احتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي، التي تقام ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، الذي يعقد بمدينة أسوان في الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري.
وقالت المستشار القانونية للاتحاد الإفريقي السفيرة نميرة نجم، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي مهم للغاية للتقريب بين شباب القارة والتعرف على الثقافات المختلفة، وهذه الملتقيات تؤتي ثمارها في تبادل الأفكار التنموية والمشروعات المختلفة التي يمكن أن تجلب للشباب دخلا كافيا بتكاليف محدودة، مضيفة أن هذه الملتقيات تفتح الآفاق ورحاب الأفكار للشباب وتسهم في إبعادهم عن التطرف والعنف، وتساعدهم على المساهمة في تنمية بلدانهم وتحقيق طموحاتهم داخل القارة. (التفاصيل)
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