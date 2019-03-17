شكرا لقرائتكم خبر عن نادية زخاري: أفريقيا مليانة مواد خام بحاجة لاستغلالها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، إن القارة الأفريقية ممتلئة بالمواد الخام والموارد الطبيعية التي تحتاج لاستغلالها جيدًا لخدمة الشعوب.

وأضافت «زخاري» في مداخلة هاتفية عبر شاشة «TeN»، أنه من الأهمية بمكان اهتمام مصر بالبحث العلمي في مجال الصحة، حرصًا على صحة المواطنين، مشددة على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتطوير القطاع الطبي، على حد قولها.

وأشارت «زخاري» إلى أن مصر متقدمة بالزراعات الصالحة لإنتاج الأدوية، وأنه يجب علينا استغلال ذلك دون تصديرها في شكلها الخاص، وإعادة استيرادها مرة أخرى ما يكلفنا أموالا إضافية.