شكرا لقرائتكم خبر عن رخا حسن: أفريقيا في حاجة شديدة إلى التنمية الشاملة والمستدامة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن أفريقيا في حاجة شديدة إلى التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف «حسن» في مداخلة هاتفية على فضائية TeN، مساء الأحد، أن القارة الأفريقية أيضًا تحتاج لتعاون الجنوب مع الشمال لزيادة الاستثمارات وتمويل المشروعات اللازمة لتحقيق رفاهية المواطنين.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تفتقر للمواصلات التي تربط بين دولها والمدن الرئيسية فيها، مشددًا على أهمية مؤتمر الشباب العربي الأفريقي في عرض تجارب كل دولة لتحقيق أكبر استفادة منها.
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