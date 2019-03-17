شكرا لقرائتكم خبر عن بجائزة مليون جنيه.. «الخشت» يعلن عن مسابقة للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن مسابقة للتفكير النقدي، تدور حول مجموعة من الموضوعات التي تتسم بالاتساع والمرونة، على ثلاثة مسارات، للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بجوائز تصل لمليون جنيه.

وأشار الخشت إلى أن موضوعات المسابقة تشمل 4 محاور، المحور الأول يتعلق بحل مشكلة فردية أوعامة باستخدام المنهج العقلاني النقدي، والمحور الثاني هو تقديم ورقة بحثية لأهمية التفكير بصفة عامة والتفكير النقدي بشكل خاص في مقابل أنماط التفكير الأخرى «الأسطوري والخرافي»، والمحور الثالث يتعلق بتقديم عمل فني «مادة فيلمية أوعمل مسرحي» يوضح أهمية التفكير العقلاني والنقدي، أوعمل أدبي «قصة قصيرة أو شعر أو رواية»، والمحور الرابع هو تقديم تحليل عقلاني لأي كتاب من الكتب ويتم نقده.

وقال رئيس جامعة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن المسابقة بكل الكليات قريباً بالتفاصيل الكاملة لها.