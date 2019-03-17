شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة جنوة وأكاديمية النقل البحري في 5 مجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جنوة بإيطاليا.

وبحسب بيان، وقع على الاتفاقية من جانب الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار، ومن جامعة جنوة الدكتور روبورتو ريفيترا.

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وجاء التوقيع على هامش افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 8 )، الذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب الموانئ، التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، وهيئة قناة السويس في الفترة من (17- 19 مارس 2019)، تحت عنوان «نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري –التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.

وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في تخصصات «الهندسة، وطب الأسنان، والصيدلة، والآثار، وعمارة السفن».

كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية والمبادرات الثقافية ذات الاهتمام المشترك مثل الندوات والدروس واجتماعات الدراسة، تطوير مبادرات تهدف إلى تحسين الحوكمة والإدارة، تطوير مشاريع مشتركة لتقديمها للتمويل من قبل المفوضية الأوروبية والإجراءات التي تهدف إلى التواصل ونشر المعرفة المكتسبة، في إطار هذا الاتفاق من خلال العلاقات المباشرة مع بيئة تشغيل الأطراف والجهات الفاعلة لها.