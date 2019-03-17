شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصريات: الرئيس السيسي يشبه حور محب والإسكندر الأكبر.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشبه الملك الفرعوني حور محب، الذي وضع قانونا لحقوق الإنسان.

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وأضاف «السيسي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، قائلة: «الرئيس السيسي عامل زي حور محب الذي وضع قانونا لحقوق الإنسان»، متابعًا: «هذا الرئيس يريد أن يصنع في العالم أسرة بشرية واحدة.. يذكرني بالإسكندر الأكبر الذي كان يحلم بإزالة العصبيات بين الشعوب المختلفة».

وأردف عالم المصريات قائلًا: «شوفي وضعنا الإفريقي من 4 سنين كان فين، ودلوقتي مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي»، مشيرًا إلى أن المغيبين والممولين لن يلتفتوا إلى مثل هذه الإنجازات.