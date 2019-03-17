شكرا لقرائتكم خبر عن «الجنايات» تتنحى عن نظر قضية «سيدة الكرم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا، الأحد، برئاسة المستشار محمد فوزي، وعضوية المستشارين تامر كمال نجيب، ومحمد صلاح توفيق، التنحي عن نظر قضيتى أحداث قرية الكرم بمركز أبو قرقاص، لاستشعار الحرج وإحالتها إلى مأمورية استئناف بنى سويف مرة أخرى، لتحديد دائرة جديدة لنظر القضيتين.

واستمعمت المحكمة إلى بعض أقوال الشهود والمرافعة عن المتهمين في قضيتين: الأولى بشأن مشاجرة بين أقباط ومسلمين على خلفية علاقة بين شاب مسيحي وربة منزل مسلمة بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص، والقضية الثانية بشأن التعدى على السيدة سعاد ثابت والدة المتهم الرئيسي في الأحداث التي وقعت بقرية الكرم في 20 مايو 2016.

وقال مصدر قانوني، إن المحكمة استشعرت الحرج في نظر القضيتين المتهم فيهما 25 شخصا بينهم متهم واحد فقط محبوس على ذمة القضيتين، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم خلال جلسات المحاكمة السابقة التي بدأت مع منتصف العام الماضى، وقد تقرر إحالة القضيتين إلى مأمورية استئناف بنى سويف لتحديد دائرة جديدة أمام محكمة جنايات المنيا.