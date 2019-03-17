شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبد المعز يحذر من الإساءة لمعاوية: رضي الله عنه ولو كره الكارهون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، من الإساءة إلى الصحابة، وخاصة معاوية بن أبي سفيان، قائلا: «رضى الله عنه ولو كره الكارهون».

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وأضاف «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأحد: «عندنا قرآن يُتلى حتى يوم القيامة يحذر من الإساءة للذين كانوا مع النبي صلوات الله عليه والسلام، وفي ناس طلّعوا لنا إن سيدنا معاوية عمل إيه في سيدنا على، وده لا جاء في قرآن ولا حديث يبقى خلاص لا علاقة لنا به».

واستكمل: «سيدنا معاوية كان من كُتاب الوحي، ونحن عشاق آل بيت رسول الله، لهم منا كل الاحترام، وعملنا حلقات عنهم ولا أحد يزايد علينا».