شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن البحر الأحمر يكرم الأم المثالية وعددًا من الظباط المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت مديرية أمن البحر الأحمر، الأم المثالية على مستوى المديرية، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المديرية، الأحد، بحضور اللواء أشرف حشيش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر، واللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية، واللواء إسماعيل البركاوي رئيس قطاع الأمن العام بمحافظة البحر الأحمر، وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة.

وقدم مدير الأمن هدية وشهادة تقدير للسيدة جميلة مصلح صالح الموظفة بالمديرية والتى فازت بالأم المثالية لهذا العام بمديرية أمن البحر الاحمر وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها لمراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

كما كرمت المديرية عددا من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين المشهود لهم بالكفاءة بمديرية أمن البحر الأحمر نظراً لما قدموه من جهد وأداء متميز في العمل خلال الفترة الماضية بهدف دعم الجانب المعنوى لهم، ومنحهم شهادات التقدير.