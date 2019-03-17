شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة السويس تستعد لاستقبال إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا بحضور اللواء طارق عبدالعظيم، السكرتير العام للمحافظة، وعز الدين أحمد، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة السويس في بطولة كاس الامم الأفريقية، ومحمد جودة، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالسويس، وعدد من ممثلي الفنادق والقرى السياحية، لبحث استعدادات الفنادق والقري السياحية لاستقبال الوفود الرياضية من الدول المشاركة في مجموعة السويس.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على مسئولي الفنادق والقري السياحية، أنه لابد ان نظهر بالمظهر اللائق المشرف للسويس والواجب الوطني يحتم علينا أن نكون على قدرالحدث الكبير، مؤكدا على تكاتف الجميع من أجل انجاح البطولة من خلال المعاملة الطيبة في استقبال الوفود والجماهير المصاحبة لهم والتنظيم المخطط وأعمال التجميل والتطويرامام الفنادق والقرى السياحية على طريق السويس السخنة بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من رئيس حي عتاقة ومديرية الطرق والهيئة العامة للطرق والكباري والمرور لتنفيذ الاعمال في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتجميل مدينة السويس.

Advertisements

وأكد «صقر» على أن السويس لديها الكثير لتقدمه من مناطق سياحية وتراثية وترفيهية وخدمات عامة، يتم وضع خطة ترويجية وإعلامية لإبرازها امام الوفود لتشيط الحركة السياحية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستوفر خطوط مواصلات مستمرة على طريق السويس السخنة، مؤكدا انه تم اتخاذ عدة اجراءات لتسهيل الحركة المرورية على هذا الطريق.

وحضر اللقاء كل من محمد المصري عضو مجلس النواب ومحمد صيام ومحسن عثمان مساعدي رئيس اللجنة وسعيد محمد مدير عام الشباب والرياضة ومحمود فوزي رئيس حي السويس ووليد شوقي، رئيس حي عتاقة، وعماد زين العابدين مديرعام التموين ودكتورعزيزة عثمان مدير عام االطب البيطري ومدير البيئة والجهات المعنية وأعضاء اللجنة المنظمة لمجموعة السويس.