برلمانية تطالب المجتمع الدولي بتبني روشتة السيسي لمواجهة الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أدانت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، حادث نيوزيلاندا الإرهابي، مؤكدة أن الحل الأمثل لمنع الإرهاب تبني مقترحات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب خلال الجلسة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت، في بيان، الأحد، أن مواجهة القصور الكبير في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان ضرورة، ولا مجال لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع، أو يعيشون تحت احتلال أجنبي، أو يقعون ضحايا للإرهاب والصراعات المسلحة، مشيرة إلى أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع جميع مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالبت بضرورة بناء منظومة عالمية لمكافحة الارهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.

وأشارت إلى أن رسائل الرئيس السيسي لمواجهة الارهاب كانت تدعو إلى تواصُل وتكثيف الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومواجهة كل أشكال العنف والتطرُف.

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