"الري": تركيب قطع ذكية لترشيد استهلاك المياه بمبنى الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

ركبت وزارة الري والموارد المائية، اليوم الأحد، القطع الذكية الموفرة للمياه بجميع الحنفيات والخلاطات بمبنى الوزارة كمرحلة أولى.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه جاري تعميم التجربة على مستوى جميع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية من أجل الحفاظ على نقطة المياه من الهدر والإسراف وترشيد استخدامها والاستفادة الكاملة منها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة على المستوى القومي .

وتناشد الوزارة جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالدولة وجموع المواطنين للمضي قدما في تركيب تلك القطع الموفرة والمشاركة في الحفاظ على ثروتنا المائية؛ لأنها متواجدة بالأسواق وفي متناول الجميع وتسهم في توفير المياه بنحو 70% والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه.

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