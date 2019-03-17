غدًا.. وكيل الأزهر يشهد تخريج 36 إمامًا ليبيًا بمركز الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تحتفل المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، صباح غد الاثنين، بتخريج دفعة جديدة من 36 متدرباً من أئمة ووعاظ ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية خلال الفترة: 2 ـ 17 من مارس الجاري، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بفرع الجامعة بمدينة نصر.

وعقدت الدورة التدريبية لأئمة ليبيا تحت عنوان " أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الديني"، وحاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف وتناولت الانتماء ومواجهة التطرف، التكفير وخطره على العالم الإسلامي، الإعلام والتطرف، الحقيقة والمجاز في فهم القرآن والسنة، مقاصد الشريعة، فقه الأولويات، مدخل إلى دراسة العقيدة، التكوين المعرفي لعلوم الشريعة، آيات أخطأ في فهمها المتطرفون، بين التفسير والعقيدة، الاجتهاد والإفتاء.

ويحضر الحفل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي – أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أكرم الجراري – رئيس فرع المنظمة بليبيا، وأسامة ياسين نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجى الأزهر .