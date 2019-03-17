شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي: ملتقى الشباب بأسوان سيصدر توصيات لتنفيذها على أرض الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي، أهمية اللقاءات المنعقدة على هامش ملتقى الشباب العربي الإفريقي، لدورها في وضع توصيات قابلة للتطبيق.

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وأضافت «نجم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»: «محتوى لقاءات اليوم على هامش الملتقى كان ثريا للغاية، وهذا يعني أن الملتقى يهتم بوجود توصيات عملية يمكن تنفيذها على أرض الواقع بالتعاون مع الحكومات».

وتابعت السفيرة نميرة نجم قائلة: «الجزء الخاص بالشباب هو الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم، واستحداث أعمال ابتكارية صغيرة تدر عليهم دخل، حتى لا يكونوا عبء على الدولة».

وذكرت أن «الصين نموذج يحتذى به في الأعمال الصغيرة، فالانضمام لوظيفة حكومية أصبح شيئًا محدودا في جميع أنحاء العالم»، لافتة إلى أن تقدم التكنولوجيا وميكنة الوظائف قلل من تدخل العنصر البشري، وعلى الشباب أن يستغلوا تمكنهم من استخدام وسائل التواصل، للخروج بأفكار ابتكارية تدر عليهم دخل.