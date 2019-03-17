شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة لدى أوغندا: ترحيل المصريين المحتجزين على دفعات خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال طارق سلام، سفير مصر لدى أوغندا، إنه بعد تواصل السفارة المصرية مع السلطات الأوغندية للإفراج عن المصريين المحتجزين لديهم، تقرر الإفراج عنهم.
وأشار «سلام» في تصريحات لـ «المصري اليوم»، إلى أنه سيجري ترحيلهم على دفعات خلال الأسبوع الجاري، وسوف تُعلن السفارة عن تفاصيل الإفراج عنهم، غدً، الاثنين.
وأعلنت السلطات الأوغندية عن إلقاء القبض على 14 مصريًا، الأسبوع الماضي، لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح.
وتواصلت السفارة لمتابعة الموقف مع السلطات الأوغندية، وأكد «سلام» إيفاد 4 زيارات من السفارة للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية، فيما أوضحت السلطات الأوغندية أن المواطنين رفضوا الإفصاح عن المصدر الذي منحهم إقامات مزورة، مشيرًا إلى سعي السفارة إلى عدم ترحيل المواطنين إلى السجن، والإبقاء عليهم حاليا في الحجز بمركز الشرطة لحين الوصول إلى حل للقضية.
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