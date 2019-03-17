شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: 123 مرشحًا لجائزة الأسرة المصرية على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أنه تم الإنتهاء من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأسرة المصرية لنيل لقب الشخص المثالي على مستوى الجمهورية خلال عام 2019، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 123 مُرشح على مستوى 20 محافظة.

وقال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، في بيان، الأحد، إن التقدم للمسابقة كان اليكترونيا بواسطة استمارة تم تصميمها وفق معايير وضوابط معينة، وفور انتهاء المدة المحددة للترشح قام المجلس بتشكيل لجنة لإختيار الأشخاص التي تنطبق عليهم الشروط، ومراجعة مستندات المتقدمين للمسابقة وانتقائهم بعناية شديدة وفق المعايير المحددة لها، لافتاً إلى أن الأولوية تحدد وفق معيار درجة الإعاقة والحالة الإجتماعية ومنها الأرامل والمطلقات، فضلاً عن المستوى التعليمي للأبناء، مع الوضع في الاعتبار الأم التي لم تنل قدراً من التعليم وحصل أبنائها على مؤهلات عليا.

Advertisements

ووجه المشرف العام على المجلس، الشكر للمحافظين ممن قاموا بالإعلان عن المسابقة سواء بإصدار بيانات رسمية أو نشر ذلك على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بهم في سبيل دعم وحدة الأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جوائز للفائزين على مستوى المحافظة، وكذلك الفئات المكونة للأسرة من خلال مؤتمر سينظمه المجلس خلال أيام.

كان المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أطلق لأول مرة مسابقة لاختيار الشخص المثالي في عدد من الفئات منها (أم ذات إعاقة – أم لأبناء ذوي إعاقة – أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة- أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة – أخ- أخت من ذوي الإعاقة) مطلع الشهر الماضي، بالتزامن مع عيد الأسرة المصرية.

وتضمنت معايير الاختيار، مدى عطاء المتقدمين للمسابقة، في دعم وتحفمحافيز الأسرة في الحفاظ والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، وقدرتهم على الحفاظ على تماسك الأسرة، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة، ورعاية الأبناء والقدرة على مواجهة التحديات.

كما اشتملت المعايير أيضاً، على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح في تربية الأبناء أوالإخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبنائهم أو إخواتهم في المجتمع والوصول بهم للتفوق في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو المناصب القيادية.