شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية الأحزاب»: تمكين الشباب لتولي المناصب القيادية يتطلب إرادة سياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تأهيل وتمكين الشباب من تولي المناصب القيادية في المستقبل يعتمد على الإرادة السياسية.

وأضاف «نشأت» خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، قائلًا: «بدأت المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب للقيادة، وتحولت الفكرة للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للدفع بهم في المستقبل لتقلد المناصب القيادية».

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ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن تأهيل وتمكين الشباب يتوقف على الإرادة السياسية، متابعًا: «الإرادة السياسية مهمة لتمكين الشباب والمرأة».

وأكد على أهمية انعقاد مؤتمرات الشباب التي فتحت طريق التواصل مع الشباب، وأصبحت فكرة يمكن تعميمها.

وأضاف «نشأت» قائلًا: «الرئيس السيسي ظل يبحث عن فكرة للتواصل مع الشباب، حتى استقر على فكرة عمل مؤتمرات الشباب، وبدأ تنفيذها في أكتوبر 2016، ثم تلاها لقاءات دورية».

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، قائلًا: «في مؤتمر الإسماعيلية حد من الشباب اقترح فكرة منتدى شباب العالم، ونجح في نسخته الأولى والثانية، ويعتبر منتدى الشباب العربي والأفريقي إحدى توصيات منتدى شباب العالم»، لافتًا إلى أن تبادل الرؤى والأفكار على أرض مصر شيء هام، لمناقشة تحديات القارة السمراء.