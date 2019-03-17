شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «تجارة المنصورة»: مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة بجامعة المنصورة، أن بنك «ستاندرد تشارنرد» توقع في تقريره عن الاقتصاد المصري أن يكون من بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم بحلول 2030 وسيرتفع إلى 8.2 تريليون دولار، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو في مصر خلال العام الحالي ليصل إلى 5.6 مدفوع ذلك بالإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمار.

وقال «عطوة» في كلمته خلال المؤتمر الدولي السابع والعشرين، والذي تقيمه كلية التجارة بجامعة المنصورة تحت عنوان «المشروعات الكبرى في ضوء استراتيجية التنمية2030 الواقع والمأمول»، بحضور علماء اقتصاد من 11 دولة أوروبية وأسيوية وأمريكية وعربية، إنه «تمثل الإستراتيجية طويلة الأجل البوصلة التي توجه التنمية المستدامة وصيانتها في الاتجاهات الصحيحة، ولتسريع معدلات التنمية المتراكمية تحتاج هذه الاستراتيجية إلى المشروعات القومية الكبرى».

وأضاف أنه «تستهدف استيراتيجية مصر 2030 إلا رفع معدل النمو الحقيقي من 4.2 في 2015 عند وضع الاستيراتيجية إلى 10 في 2020 ثم إلى 12 في 2030 مع خفض الدين العام من 92.7 مليار دولار في 2015 إلى 85.7 عام 2020 ثم إلى 75 مليار دولار في 2030، وكذلك خفض عجز الموازنة من 11 مليار دولار في 2015 إلى 7.5 في 2020 ثم إلى 2.28 مليار دولار في 2030».

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وتابع: «نظرا لما يمكن أن تلعبه المشروعات الكبرى من دفع التنمية المستدامة تم إلقاء الضوء على التوجه بها إلى إفريقيا هذا السوق الواعد ونجد مؤتمر شباب إفريقية ذلك الشموخ الذي أسسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لنعلن للعالم جميعا توجهنا الأفريقي لهذه القارة والذي تترأس مصر الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية باقتصادها وأسواقها الواعدة».

وأشار إلى تخصيص محور للإعلام ضمن فعاليات المؤتمر لكيفية إلقاء الضوء على المشروعات القومية نظرا لأهميتها لتحقيق توافق شعبي مع هذه الاستراتيجية من خلال تقديم الدليل على نجاحها.

يذكر أن المؤتمر يعقد في قلب المنطقة الصناعية الصينية المصرية بالعين السخنة وبرئاسة الدكتور محمد محمود عطوة، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم الاسبق، والدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي .

ويناقش المؤتمر 60 بحث على مدار يومي 17 و18 مارس وبمشاركة نخبة من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد من مختلف الجامعات على مستوى العالم من دول روسيا والصين ورومانيا وبلغاريا وليتوانيا وأستراليا والولايات المتحدة وإنجلترا وعمان والسعودية والبحرين، بالإضافة لمشاركين من الجامعة الأمريكية والبريطانية بالقاهرة، كما يستضيف المؤتمر نخبة من خبراء الإعلام لمناقشة دور الإعلام في تنمية الوعي الجمعي حول أهمية المشروعات الكبرى.