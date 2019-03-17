شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تشهد نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، فعاليات الحفل الختامي لنهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم النسخة السادسة، وذلك بين فريقي مركز شباب مدينة دمياط ومركز شباب مدينة كفر سعد، والتي أقيمت الأحد، بنادي رأس البر الرياضي.

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وبحسب بيان، هنأت المحافظ فريق مركز شباب كفر سعد الفائز وقدمت له درع وكأس البطولة، كما قامت بتسليم لاعبي الفريقين الميداليات، وكذلك كأس المركز الثاني لفريق مركز شباب دمياط.

وتسلمت الدكتورة منال عوض درعا من مديرية الشباب والرياضة، تقديرًا لجهودها المبذولة في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وجاءت فعاليات الحفل بحضور اللواء ممدوح طه، السكرتير العام المساعد، النائب ضياء الدين داوود، السيد محمود أبوزهرة، مدير مديرية الشباب والرياضة، والمهندس عصام الشيال، رئيس مجلس إدارة نادي رأس البر الرياضي.