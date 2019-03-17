شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يرأس وفد مصر في أعمال اللجنة المصرية العُمانية بمسقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، مساء غدٍ الاثنين، إلى العاصمة العُمّانية مسقط للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة، والتي تُعقد خلال يومي 18 و19 مارس الجاري برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.

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وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الأحد، إن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة يأتي في إطار مُتابعة تنفيذ نتائج الزيارة الهامة للسيد رئيس الجمهورية إلى سلطنة عُمان واللقاء الذي جمع بين سيادته وجلالة السُلطان قابوس بن سعيد عام 2018، وعلى رأسها العمل على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات، وخاصةً على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري، والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يرقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن.

وأضاف «حافظ»، أنه من المُقرر أن تشهد أعمال اللجنة التوقيع على عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين، فضلاً عن التشاور وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبما يُعزز من قوة العلاقات بين البلدين ويدفع مسار العمل العربي المشترك باعتباره دعامة أساسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات التحضيرية للّجنة المشتركة تُعقد يوم 18 مارس الجاري على مستوى كبار المسئولين، تمهيداً لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري برئاسة وزيريّ خارجية البلدين يوم 19 مارس الجاري.