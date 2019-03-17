شكرا لقرائتكم خبر عن هشام آمنة: البحيرة الأعلى على مستوى الجمهورية في قيمة الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة هي الأعلى في قيمة الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنها بلغت 746 مليونًا و732 ألف جنيه، بالإضافة إلى 58 مليون جنيه تمويل ذاتي من المحافظة وذلك بزيادة 487 مليون جنية عن استثمارات العام الماضي.

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وبحسب بيان، الأحد، نسقت المحافظة مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووضع احتياجات المواطنين العاجلة والملحة موضع التنفيذ.

وأوضح «آمنة» أن المحافظة طلبت مبلغ 250 مليون جنية لتمويل المرحلة الثالثة من العام المالي 2018 \ 2019م، وجرى التمويل المطلوب بقيمة 234 مليون جنيه، وأنه يجرى صرف مستحقات المقاولين والموردين للأعمال التي تم تنفيذها في مجالات رصف الطرق والكهرباء وتحسين البيئة.

وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التخطيط تقوم بمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق في شتى القطاعات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، ودفع العمل بالمشروعات القائمة بمدن ومراكز المحافظة ودعم المشروعات الجديدة وسد احتياجات المواطنين وتلبيتها من تلك المشروعات الخدمية.