شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 41 معلمًا ومعلمة في مدرسة ثانوي ببنها إلى التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر صبري عبد الشافي، مدير عام إدارة بنها التعليمية، إحالة 41 معلمًا ومعلمة للتحقيق بمدرسة دملو الثانوية المشتركة؛ بسبب الغياب، كما قرر التحقيق مع إدارة المدرسة بسبب سوء النظافه وعمدم تنفيذ الأنشطة المدرسية والرياضية والموسيقية والإذاعه المدرسية.

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جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير الإدارة للمدرسة اليوم الأحد، حيث حضر طابور الصباح المدرسي، وفوجئ مدير عام الإدارة بارتفاع نسبة غياب الطلاب وعدم تنفيذ الأنشطة الرياضية والموسيقية والإذاعة المدرسية.

وتفقد «عبد الشافي» المعامل والفصول الدراسية، وتأكد من تسليم التابلت لجميع الطلاب، وفوجئ بوجود مجموعة من السلبيات التي من بينها عدم وجود وسائل تعليمية تساعد الطلاب على الاستيعاب وسوء حالة النظافة بالفصول والطوابق وعدم الالتزام بالزي المدرسي.

واطلع «عبد الشافي» على دفتر الحضور والانصراف تلاحظ وجود نسبة غياب كبيرة في الهيئة المدرسية والتى وصلت إلى غياب 41 معلما ومعلمة، وعلى الفور قام بتحرير محضر إثبات حالة بالسلبيات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.